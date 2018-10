Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ransomware

Tábor – Neoprávněný zásah do počítačové sítě a vydírání.

Táborští kriminalisté odboru hospodářské kriminality, kteří se specializují na trestnou činnost páchanou prostřednictvím „kyber“ prostoru, šetří případ napadení počítačové sítě jedné z místních společností. Do vnitřní sítě firmy pronikl neznámý pachatel a spustil v ní ransomware. Tím zakrypoval veškerá data společnosti. Za jejich opětovné zpřístupnění požadoval proplatit 3 BTC, tedy částku, v té chvíli, v přepočtu bezmála 150 000 korun.

Pachatel se tímto jednáním dopustil hned dvou trestných činů, a to přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací a přečinu vydírání. Trestní zákoník za uvedené jednání stanoví, mino jiného, až tresty odnětí svobody na dobu tří (neoprávněný přístup), respektive čtyř let (vydírání).

Nejedná se o ojedinělý případ, a to nejen vůči firmám, ale i vůči fyzickým osobám. Pro běžného uživatele internetu je obranou zejména obezřetnost při přijímání e – mailové komunikace, neboť právě ta je hlavním prostředkem šíření tohoto druhu malware. Znamená to tedy zejména neotevírat přílohy e – mailů od neznámých podezřelých odesílatelů. V případě napadení pak věc oznámit policii, neplatit „výkupné“ a situaci řešit ve spolupráci s IT specialisty.

por. Mgr. Miroslav Doubek ta.pis@pcr.cz , krpc.pio@pcr.cz

8. října 2018

