Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Radovali se čtvrt roku

BRNO VENKOV: Dvojice mladíků získala v trezoru herny více než čtyři sta tisíc korun.

Čtvrt roku se radovala dvojice mladíků z úspěšné zlodějské výpravy do herny na parkovišti poblíž dálnice D1. Do objektu se dostali násilím, když poničili zámek a dveře bočního vchodu. V kanceláři se znovu násilím dostali do trezoru. Z něj odcizili více než čtyři sta tisíc korun v hotovosti. Lup mohli ještě navýšit, nebýt toho, že je na místě vyrušila obsluha herny. Ženu zastrašili a z místa zmizeli. Kriminalistům se v průběhu vyšetřování podařilo vypátrat dvacetiletého mladíka a jeho o rok mladšího parťáku. Ti se při výslechu ke zlodějské výpravě přiznali. Nyní jsou stíhaní pro krádež.

por. Bohumil Malášek, 29. května 2018

