Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Půjčil si peníze a nevrátil ani korunu

JABLONEC NAD NISOU - Komisař zahájil trestní stíhání muže, který si vloni v listopadu půjčil 150 tisíc korun a do současné doby poškozené ženě nic nevrátil.

Včera komisař z Oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 51letého muže jako obviněného ze spáchání trestného činu podvod. Obviněný si v listopadu od nyní poškozené ženy půjčil finanční částku 150.000,- Kč s tím, že se zavázal jí do 14 dnů vrátit 210.000,- Kč, což do současnosti neučinil. V dubnu letošního roku sice v rámci písemné komunikace uznal svůj dluh pouze do výše 150.000,- Kč se splacením do konce května, ale opět poškozené ženě nevrátil ani korunu. Obviněnému tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



14. 8. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

