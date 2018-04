Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Psychicky nemocná žena odešla z domu

ZLÍNSKO: Pátral po ní vrtulník i několik desítek členů IZS.

Perné sobotní odpoledne zažili policisté ze Slavičína, Valašských Klobouk a ze Zlína a hasiči z obcí poblíž Nedašova. Pátrali po psychicky nemocné ženě z Brna, která odešla z domu v Nedašově, kde byla na návštěvě, aniž by komukoli vysvětlila, kam jde.

Oznámení o pohřešování třiačtyřicetileté ženy přijali policisté na lince tísňového volání v sobotu krátce před třetí hodinou odpoledne. Po ženě pátral její o jedenáct let mladší kamarád, u kterého byla na návštěvě. Když o půlnoci odcházela z domu, chtěl ji zadržet, ale nepodařilo se mu to. Protože se do poledne následujícího dne nevrátila, začal po ní společně se známým pátrat v okolních lesích. Po několika dalších hodinách přivolal policisty.

Rozběhlo se pátrání po psychicky nemocné ženě. Do pátrací akce bylo nasazeno několik policistů včetně policejních psovodů, hasiči z okolních obcí, v pátrání pomáhali také místní občané. Prohledávali nádraží, zastávky, restaurace, chatové oblasti, louky, lesní porosty. V podvečer byl do akce nasazen také policejní vrtulník, který prohledával okolní lesy. Kolem půl osmé večer přišla pozitivní zpráva. Pohřešovanou ženu našel policista, který měl zrovna volno, na silnici vedoucí do obce Svatý Štěpán. Žena nebyla zraněná, byla však dezorientovaná. Lékařka rozhodla o jejím převozu do psychiatrické nemocnice, kam ji dopravili policisté z Valašských Klobouk.

10. dubna 2018, nprap. Monika Kozumplíková

