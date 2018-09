Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Psychicky a fyzicky týral svou družku

SOKOLOVSKO – Hrozí mu až osmileté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 34letého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání zločinu Týrání osoby žijící ve společném obydlí a přečinů Vydírání, Sexuální nátlak a Nebezpečné vyhrožování.

Obviněný muž se těchto trestných činů měl dopustit během tří měsíců, a to v době od června do září letošního roku. Ve společném bytě v Sokolově měl opakovaně několikrát do týdne nejprve psychicky a poté i fyzicky napadat svou 22letou družku. Ženu měl opakovaně fackovat, napadat pěstmi a kopy do různých částí těla. Dále jí měl vyhrožovat fyzickou likvidací či ublížením na zdraví. V několika případech jí měl dokonce nutit k požití drogy pervitinu a následně k pohlavnímu styku.

První zářijový den se muž v brzkých ranních hodinách vrátil domu a měl ženě opět vyhrožovat usmrcením či ublížením na zdraví. Své výhrůžky umocnil například držením basebalové pálky. Poté měl ženě způsobit žiletkou drobná poranění na noze, se kterými musela vyhledat lékařské vyšetření v nemocnici.

Kriminalisté ještě téhož dne muže zadrželi a po provedených úkonech umístili do policejní cely. Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Během dnešního dne bude soudce rozhodovat o uvalení vazby.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na osm let.

nprap. Kateřina Krejčí

4. 9. 2018

vytisknout e-mailem Google+