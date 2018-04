Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Prý přišly zkontrolovat karmu

KROMĚŘÍŽSKO: Pětadevadesátiletá žena přišla o deset tisíc korun.

Včera odpoledne zazvonila na jeden z bytů v Kroměříži neznámá žena. Dveře jí otevřela pětadevadesátiletá paní. Žena jí řekla, že přišla zkontrolovat karmu. Seniorka ji nejprve nechtěla dovnitř pustit. Když ale nezvaná návštěvnice stále naléhala, že je to důležité, nakonec jí dveře otevřela. Do bytu však vstoupily hned dvě ženy. Obě snědé pleti. Jedna byla ve věku okolo třiceti let, druhá měla přibližně padesát let. Ta mladší se ihned vydala ke spižírně. Zavolala k sobě starou paní pod záminkou, že jí chce ukázat, co je potřeba opravit a pak spolu chvíli hovořily. Starší z žen tak zůstala bez dozoru. Po chvíli obě návštěvnice z bytu odešly. Krátce po jejich odchodu seniorka zjistila, že přišla o svou peněženku s finanční hotovostí ve výši deset tisíc korun, kterou měla uloženu v pokoji v šuplíku obývací stěny.

Krádeží se nyní zabývají kroměřížští kriminalisté. Pachatelkám za tuto trestnou činnost hrozí až dvouleté vězení.

Doporučujeme:

neotvírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi

do domu či bytu nepouštějte nikoho cizího

nedůvěřujte neznámým lidem

nevěřte každému, kdo Vás požádá o pomoc

podomní nabídky výher nebo výhodných koupí odmítejte, může se jednat o podvod

24. dubna 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

