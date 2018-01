Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Prvosledová hlídka zasahovala

KLADENSKO – Za nevhodné chování byl umístěn do policejní cely.

Na základě oznámení na linku 158 od poškozené ženy, že za užití násilí se jí do bytu dobývá neznámý muž, byli vysláni policisté oddělení hlídkové služby dne 1. ledna 2018 po druhé hodině do domu v Jerevanské ulici v Kladně.

Po příjezdu na místo činu bylo zjištěno, že podezřelým výtržníkem je sedmadvacetiletý muž z okresu Rakovník. Následným policejním šetřením při vytěžování oznamovatelky a dalších z dvou zúčastněných osob bylo zjištěno, že nejprve byla tato čtveřice společně v bytě oznamovatelky. Muž se do bytu dostavil se svojí třiadvacetiletou přítelkyní. Později došlo k neshodám mezi podezřelým pachatelem a pětatřicetiletou majitelkou bytu a jejím sedmnáctiletým synem. Na základě těchto neshod tato dvojice muže vyhodila z bytu. Na danou situaci zareagoval muž velmi agresivně a poškodil svým protiprávním jednáním dveře výtahu a vchodové dveře u bytu. Poté násilně vnikl do tohoto bytu, kde poškodil i část zařízení a byl z odtud synem oznamovatelky vytlačen zpět na chodu do příjezdu policejní hlídky.

Policisté podezřelého muže eskortovali do Oblastní nemocnice v Kladně k lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu, neboť zde bylo podezření na požití návykových látek. Následně byl podezřelý muž umístěn do policejní cely.

Případ je nadále v šetření a pachatel je podezřelý z trestného činu porušování domovní svobody.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

4. ledna 2018

