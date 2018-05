Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Prvomájová veselice v Otrokovicích měla dohru

ZLÍNSKO: Neshoda kvůli alkoholu skončila bodnutím.

Komisařka kriminální policie obvinila dvaačtyřicetiletého muže z Napajedel ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví. 1. května v Otrokovicích v parku před Společenským domem bodl devětačtyřicetiletého muže na invalidním vozíku do boku kvůli neshodě týkající se alkoholu. Kriminalisté podali státním zástupci návrh na jeho umístění do vazby, zejména kvůli jeho velmi bohaté trestní minulosti. Soudce návrh dnes dopoledne akceptoval.

Skupina lidí seděla po dobu konání zábavné akce v centru Otrokovic na lavičce a měli s sebou láhev tvrdého alkoholu. Po šesté hodině odpoledne k nim nečekaně přišel dvaačtyřicetiletý muž, vzal ze země láhev alkoholu a chtěl se napít. Muž na invalidním vozíku mu v tom chtěl zabránit, jeho protivník se však proti němu ohnal rukou, v níž držel kapesní nůž a bodl ho do boku. Poté z místa rychle utekl. Událost nahlásili policistům návštěvníci kulturní akce, kteří však pachatele neznali. Zraněného muže dopravili záchranáři k ošetření do nemocnice. Policisté na místě zjistili, co se stalo; podle popisu svědků tušili, kdo by mohl být útočníkem. Ještě tentýž den násilníka našli v Otrokovicích u nákupního střediska, se souhlasem státního zástupce ho zadrželi a převezli do policejní cely. Zajistili také kapesní nůž, který měl u sebe.

Dechová zkouška i zkouška na přítomnost drog byla u útočníka negativní. V minulosti byl již jedenáctkrát soudně trestaný, zejména pro násilnou trestnou činnost, ve vězení strávil více než dvacet let. Z posledního výkonu trestu se vrátil začátkem února letošního roku. Nyní mu v případě uznání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

4. května 2018, nprap. Monika Kozumplíková

