První máj ve znamení nehod

HODONÍNSKO: Zranění i opilí řidiči.

V úterý dopoledne havarovala ve Velké nad Veličkou čtyřiapadesátiletá řidička osobního vozidla Peugeot. Při vjíždění do obce ve směru od obce Louka se zřejmě dostatečně nevěnovala řízení vozidla a vyjela přes zvýšený obrubník vpravo na travnatou plochu. Tam poté narazila přední částí vozidla do betonového podstavce s kovovým sloupem a světelným znakem přilehlé firmy. Po havárii začalo dokonce vozidlo hořet v motorovém prostoru, ale včas bylo uhašeno jinými řidiči. Řidička, která podle dechové zkoušky řídila střízlivá, utrpěla při havárii těžké poranění a byla z místa přepravena k ošetření do nemocnice. Škoda byla předběžně vyčíslena na 90tisíc korun.

V úterý odpoledne havaroval v Hodoníně jednatřicetiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia. Ten jel z Hodonína po ulici Brněnská a při najíždění na nájezd vedoucí k silnici I/55 ve směru na Strážnici nepřizpůsobil rychlosti jízdy svým schopnostem. Vyjel vlevo mimo komunikaci, kde s vozidlem havaroval a to zůstalo ležet na levém boku. Z místa nehody byl řidič se zraněním odvezen vozidlem do nemocnice. Ještě předtím se ale stačil podrobit orientační dechové zkoušce, která vykázala hodnotu 0,8 promile. Předběžně vyčíslená škoda byla odhadnuta na 80tisíc korun.

por. Bc. Petr Zámečník, 2. 5. 2018

