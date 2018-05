Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Prsteny poškrábal čtyři auta

MOST - Vadilo mu, jak parkují; Do bytů přes parapety a okna; Nedostal plat, tak kradl naftu.

Policisté obvodního oddělení Most Zahradní šetřili případ poškození osobních vozidel v Mostě, která byla zaparkovaná na parkovišti u jednoho autoservisu. Muž ve věku 50 let měl ve druhé polovině dubna ve večerních hodinách poškrábat lak u dvou zaparkovaných vozidel a majitelům tak způsobil škodu ve výši 7 500 korun. Z místa poté odešel domů. Minulý týden svůj kousek zopakoval. Opět šel stejnou cestou z práce domů a opět na parkovišti u firmy poškrábal lak dvou vozidel. Tentokrát ale neunikl pozornosti policejní hlídky, která byla nedaleko a podezřelého muže poblíž místa činu zadržela. Mostečan v obou případech prošel těsně kolem aut a lak poškrábal prsteny, které měl na ruce. Celkem způsobil škodu ve výši 19 500 korun. Policisté mu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Motiv jeho divného chování je opravdu kuriózní. Prý mu vadilo, jak jsou tam auta zaparkovaná.

Do bytů chodil přes parapety

Mostečtí policisté objasnili dva případy krádeží vloupáním do bytů. Na svědomí je má mít 30letý muž z Mostu. Ten na sídlišti Zahradní vnikl přes okno do bytu ve třetím patře, kde byt prohledal a měl z něj odcizit notebook, playstation, hry a další věci, vše v hodnotě 17 tisíc korun. Do jiného bytu vnikl na sídlišti Pod Šibeníkem, kde měl z bytu odnést televizor. Odcizené věci policie nezajistila, ty měl muž, kterého policisté obvinili z přečinu krádeže vloupáním a porušování domovní svobody, prodat náhodným zájemcům.

Prý nedostal zaplaceno, tak ukradl naftu

Zvláštní způsob platby za svoji práci si zvolil 31letý muž z obce na Litvínovsku. Ten měl v Mostě ve Velebudicích ve večerních hodinách odcizit ze zaparkovaného nákladního auta motorovou naftu. Poškozený majitel vyčíslil způsobenou škodu na částku 1 300 korun. Policisté muže krátce po krádeži zadrželi nedaleko místa činu. Ten si totiž všiml přijíždějícího vozidla a z místa raději rychle ujel. Hlídka ho vypátrala a zastavila v ulici Budovatelů. V kufru měl kanystry, hadici, rukavice a další věci, vše potřísněné naftou. Hlídce uvedl, že mu majitel auta nezaplatil za práci, tak si takto hodlal vybrat mzdu. Policisté mu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu krádeže a lup zajistili.

Chtěl krást ve sběrném dvoře, plán mu nevyšel

Na policejním oddělení v Litvínově skončil 32letý muž z Litvínova. Ten na 1. máje procházel městem a u sběrného dvora měl následně přelézt plot a poté se v objektu porozhlížel, co by se mu tak hodilo. Vybrat ale nic nestihl. Na místě ho přistihla hlídka strážníků, i když se před ní ukryl. Policie muži následně sdělila podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním ve stádiu pokusu.

Lapku přilákala díra ve vratech

Údajně díra ve vratech u jedné garáže ve starší zástavbě v Mostě přilákala pozornost 34letého muže z Mostu. Ten si měl v časně ranní době všimnout chybějících latí ve vratech do garáže a otvorem měl sáhnout dovnitř a odcizit prodlužovací kabel. Ten poté chtěl zpracovat, aby získal měď, kterou chtěl zpeněžit ve sběrně. Plán mu nevyšel, neboť ho poblíž přistihla policejní hlídka. Mostečan si na základě své kriminální minulosti převzal záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci.

Most 2. května 2018

nprap. Ludmila Světláková

