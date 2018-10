Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pronásledování vozidla

Policisté pronásledovali kradené vozidlo, jehož řidič nechtěl zastavit a na policisty najížděl.

Ve středu 3. září před dvaadvacátou hodinou si policisté z oddělení hlídkové služby čtvrtého policejního obvodu na Jižní spojce všimli vozidla Citroën, které v policejních evidencích procházelo jako odcizené. Vozidlo se proto rozhodli zastavit a zapnuli majáky s nápisem „Stop“. Řidič kradeného vozu z Jižní spojky sjel na benzínovou čerpací stanici a vypadalo to, že zastaví. Opak byl pravdou a naopak sešlápl plyn. Benzínkou projel vysokou rychlostí a najel zpátky na Jižní Spojku. Tam se pokusil na policejní auto najet, což se mu nepodařilo, protože se mu řidič služebního auta stačil vyhnout. Následně řidič kradeného vozidla opět sjel z Jižní Spojky do ulice V Podzámčí, kde se pokusil opětovně najet do policejního vozidla, čemuž se policisté opět vyhnuli. Po několika stovkách metrů pronásledovaný najel s vozidlem do lesnatého terénu, kde mu začala prokluzovat kola a nemohl pokračovat dál. Pak se pokusil z vozidla utéct, ale tomu policisté za použití donucovacích prostředků zabránili.

Zadržený čtyřicetiletý recidivista, který byl pod vlivem drog a nikdy nevlastnil řidičské oprávnění, skončil na policejním oddělení pro podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a násilí proti úřední osobě, za což mu hrozí až čtyři léta pobytu za mřížemi. Policisté nyní budou zjišťovat okolnosti, za kterých přišel ke kradenému vozidlu a jestli je tím, kdo ho odcizil.

Vypátrané vozidlo, které bylo odcizeno v pondělí 1. září v Praze 9, se vrátí zpět majiteli.

por. Bc. Jan Daněk – 4. 10. 2018

vytisknout e-mailem Google+