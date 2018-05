Prohlášení ke zveřejněnému článku

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

KRAJ VYSOČINA: Policie žádá o zveřejnění tiskové opravy a omluvy

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina se důrazně ohrazuje proti lživým, nepřesným a zcela zavádějícím informacím, které ve středu zveřejnil nezávislý novinář Miroslav Mareš na webové stránce www.obcasnik.eu pod titulkem Nerozhodnost policisty u masivního úniku nafty z kamionu zaplatí daňový poplatník.

Vydavatele Miroslava Mareše tímto žádáme o zveřejnění tiskové opravy a otištění omluvy následujícího znění: Omlouvám se policistům Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za zveřejnění lživých, nepřesných a neověřených informací otištěných v článku „Nerozhodnost policisty u masivního úniku nafty z kamionu zaplatí daňový poplatník“, které poškodily dobré jméno policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Současně se omlouvám za tvrzení, že nerozhodnost a liknavý postup policie na místě nehody ve Stonařově tak zaplatí ke spokojenosti pojišťoven daňový poplatník. Policisté při řešení dopravní nehody nebyli ani nerozhodní ani liknaví.

Článek zcela úmyslně poškozuje práci policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. V článku není uvedený žádný zdroj zveřejněných informací a informace v článku jsou lživé, nepřesné nebo zavádějící. Autor článku projevil zcela zásadní neznalosti zákonných předpisů v oblasti likvidace následků dopravních nehod a poškodil tak dobré jméno Policie České republiky. Vzhledem k tomu, že autor článku nepožádal Krajské ředitelství policie kraje Vysočina o žádné stanovisko k dané dopravní nehodě, která se stala 30. dubna ve Stonařově, ani v článku neuvedl žádný zdroj, z něhož své informace čerpal, nelze proto vyloučit, že se může jednat o článek na objednávku a úmyslnou snahu poškodit a znevážit práci policistů.

Z obsahu celého článku a z konstrukce jednotlivých autorových úvah jednoznačně vyplývá, že Miroslav Mareš, pokud je skutečně autorem textu, nerozlišuje, co je překážka v silničním provozu ve smyslu zákona 361/ 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a co je závada ve sjízdnosti ve smyslu zákona o pozemních komunikacích číslo 13/1997 Sb. Autor neuvádí základní povinnosti, která má řidič v případě dopravní nehody v souvislosti s odstraňováním jejích následků.

Nyní stručně a věcně k samotné dopravní nehodě. Oznámení o střetu tří vozidel – dvou osobních a jednoho nákladního - jsme přijali na integrovaném operačním středisku 30. dubna ve 12:18 minut. Z oznámení vyplývalo, že při nehodě došlo k proražení palivové nádrže u nákladního vozidla a z nádrže začala na silnici unikat nafta. Ještě před příjezdem policejní hlídky na místo nehody si řidič nákladního vozidla sám zajistil jeho odstranění tak, jak mu ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu policisté nevyžadovali odstranění vozidla cestou správce komunikace. Řidič ale na místě policistům uvedl, že není schopen odstranit závadu ve sjízdnosti - tedy vyteklou naftu na pozemní komunikaci. V tomto případě byla vyteklá nafta v souladu ze zákonem o pozemních komunikacích označena jako „závada ve sjízdnosti“.

O této skutečnosti neprodleně informoval HZS Kraje Vysočina správce komunikace - tedy Krajskou správu a údržbu silnic, a to proto, že velitelem zásahu na místě nehody je v tomto případě příslušník HZS Kraje Vysočina. Správce komunikace má v takovém případě jasně stanovenou zákonnou povinnost závadu ve sjízdnosti odstranit a uvést komunikaci do původního stavu na vlastní náklady a úhradu těchto nákladů pak může požadovat po tom, kdo znečištění komunikace způsobil. Tento postup je jasně zakotven v zákoně o pozemních komunikacích a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu. (viz níže).

Autor v článku kromě jiného uvádí, že specializovaná firma povolaná policisty k zásahu přijela až po třech hodinách od nehody. K tomu snad jen stručné sdělení - policisté na místo nehody nikdy specializované firmy nepovolávají, není to totiž v jejich kompetenci. Miroslav Mareš ale opomněl uvést, že specializovaná firma na místo sice skutečně přijela, ale pouze se dvěma osobními vozidly a bez jakéhokoliv vybavení potřebného k odstranění vyteklé nafty. Vyteklou naftu z komunikace tak nakonec odstraňovali profesionální a dobrovolní hasiči. Za zcela neověřitelné a ničím nepodložené musíme označit autorovo tvrzení, že na místě nehody by po „úředním fofru“ vyhlášeném policisty začaly platit smluvně stanovené termíny pro likvidaci dopravní nehody a za dvě hodiny by musela být dopravní tepna do Rakouska zprovozněna.

Závěrem uvádíme, že v případě této dopravní nehody všichni policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina postupovali v souladu s platnými právními předpisy a žádného pochybení, nerozhodnosti nebo liknavosti se nedopustili. Pro úplnost je potřeba konstatovat, že pokud by správce komunikace postupoval v tomto případě podle zákona, daňoví poplatníci náklady za odstranění závady ve sjízdnosti platit nebudou.

Výše uvedenou problematiku upravují tyto zákonné normy:

Zákon číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

§ 45

Překážka provozu na pozemních komunikacích

(1) Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace.

Zákon číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a místní komunikace a její zabezpečení

§ 26

(6) Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

§ 28

(1) Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující nakládání s nebezpečnými věcmi.

(2) Při poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozit bezpečnost silničního provozu podle zvláštního předpisu,2) musí ten, kdo poškození způsobil, tuto skutečnost neprodleně oznámit vlastníkovi pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, a uhradit mu náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu; může se též s vlastníkem nebo správcem pozemní komunikace dohodnout, že poškození odstraní sám.

Vyhláška číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

§ 47

Zajišťování sjízdnosti čištěním komunikací a mostů

(1) Čištění komunikace se provádí v těchto případech a termínech:

d) neprodleně po zjištění mimořádného znečištění, zejména po haváriích a poruchách vozidel, v jejichž důsledku došlo ke snížení protismykových vlastností obrusné vrstvy vozovky (rozlitý olej a pohonné hmoty), nebo při vzniku nebezpečí ekologických škod, a to pokud znečištění neodstranil ihned ten, kdo je k tomu povinen podle § 28 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

18. květen 2018

