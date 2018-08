Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Profesionální akce policejní hlídky

KLADENSKO – Dva podezřelí zloději byli vypátráni a dopadni.

Dne 2. srpna 2018 po dvanácté hodině byli policisté oddělení hlídkové služby na základě oznámené krádeže v obchodním domě v Kladně Jih ihned vysláni do prodejny hraček, kde došlo k incidentu.

Provedeným prvotním šetřením na místě bylo zjištěno, že dva neznámí pachatelé odcizili z prodejny krabice s dětskou stavebnicí. Tohoto skutku se tato dvojice pachatelů dopustila i předešlý den 1. srpna 2018, kdy navštívili stejnou prodejnu a bez zaplacení odnesli zboží. I v tomto případě se jednalo o krabice s dětskou stavebnicí. Odcizením krabic s dětskou stavebnicí vznikla prodejně škoda, která činí necelých 6 000,-Kč.

Policejní hlídka na základě získaných informací k pachatelům, kteří odešli ve směru do Americké ulice a vzhledem k místní znalosti, okamžitě vyjela provést šetření na ubytovnu, která se nachází v Kladně v Americké ulici. Zde policisté provedli dle získaného popisu šetření k osobám, které se na ubytovně nacházely. Mezi přítomnými byl jeden muž odpovídající popisu. Poté co policisté získali další poznatky k podezřelým pachatelům, vrátili se zpět na ubytovnu, kde vyzvali devatenáctiletého muže k podání vysvětlení jeho protiprávního jednání v prodejně. Muž dobrovolně vyhověl a byl převezen na policejní služebnu Kladno Kročehlavy k procesním úkonům. Při převozu cestou od ubytovny si policejní hlídka povšimla přecházející osoby z Italské ulice do Americké. Vzhledem k tomu, že se tento muž nápadně podobal dle popisu druhému z podezřelých pachatelů, policisté muže zkontrolovali. Policejním šetřením bylo zjištěno, že se jedná o mladíka r.2000 z Kladenska. I tento podezřelý byl vyzván k podání vysvětlení svého jednání a jeho převoz na obvodní oddělení Kladno Kročehlavy zajistila druhá policejní hlídka z oddělení hlídkové služby, která po celou dobu spolupracovala s kolegy na pátrací akci po těchto dvou pachatelích.

Policisté oddělení hlídkové služby svým profesionálním přístupem a včasným zákrokem a všímavostí dopadli oba podezřelé pachatele ve velmi krátkém čase a oba muži jsou podezřelí z trestného činu krádeže. Případ je nadále v šetření.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

3.srpna 2018

