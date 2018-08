Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Prodej drog na Lounsku

LOUNY – Prodával drogy; Řídil pod vlivem alkoholu.

Prodával pervitin i marihuanu peníze zajištěné při domovní prohlídce

Lounští kriminalisté sdělili 25letému muži obvinění z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Policisté zjistili, že tento výtečník by měl od roku 2016 distribuovat pervitin a marihuanu. Při domovní prohlídce kriminalisté nalezli jak sáčky s rostlinným materiálem, tak s bílou krystalickou látkou. Znalecké zkoumání potvrdilo, že se skutečně jednalo o marihuanu a pervitin. To že prodával drogy, policistům při výslechu nikterak nezapíral. Doznal se k desítkám případů. Někdy drogu poskytl i zdarma, a to zřejmě jen svým známým. Uvedl, že drogy neměl jen na prodej, ale také pro svou potřebu. Policisté zajistili při domovní prohlídce také finanční hotovost. Obviněný se kriminalistům doznal, že peníze pocházejí z nezákonné činnosti. Ke svému jednání se prý uchýlil kvůli tíživé životní situaci, měl dluhy a exekuci. Za jeho nezákonnou činnost by ho soud mohl potrestat odnětím svobody až na pět let.

Až rozbor ukázal hladinu alkoholu

Hlídka z obvodního oddělení v Lounech kontrolovala vozidlo tovární značky Peugeot. Mělo se jednat o běžnou silniční kontrolu, avšak policisté pojali podezření, že by 30letý řidič mohl být ovlivněn návykovými látkami. Muž se podrobil lékařskému vyšetření spojeným s odběrem krve. Výsledky rozboru potvrdili podezření policistů. Analýza ukázala výsledek 1,84 g/kg alkoholu v krvi. Provinilec skončil na obvodním oddělení, odkud si později odnesl také sdělení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Policistům se ve výslechu k činu doznal. Měl se domnívat, že v sobě má už jen zbytkový alkohol. Soud by jej mohl poslat do vězení až na jeden rok, potrestat peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. Případ je řešen ve zkráceném přípravném řízení.





nprap. Mgr. Irena Pilařová

Oddělení tisku a prevence Louny

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

mobil: 724 155 239

22. srpna 2018

