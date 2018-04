Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Prodal pronajaté vozidlo

JABLONEC NAD NISOU - Mladý muž, který loni prodal pronajaté vozidlo a řídil ho s vysloveným zákazem řízení, je nyní již ve vazbě.

V uplynulých dnech jablonečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání 24letého muže jako obviněného ze spáchání trestných činů zpronevěra a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterých se dopustil v průběhu loňského roku. Tehdy si totiž pronajal vozidlo značky Škoda Fabia, přičemž se ve smlouvě o nájmu dopravního prostředku zavázal k tomu, že bez souhlasu pronajímatele nepřenechá užívání předmětného vozidla jiné osobě a zároveň bude každý měsíc platit nájemné ve výši 6.500,- Kč. Obvinění však uhradil pouze dvě nájemní splátky a následně uvedl v omyl muže, který v zastoupení svého syna s ním podepsal kupní smlouvu na prodej uvedeného vozu Škoda Fabia za částku 30.000,- Kč, přičemž předstíral, že je jeho výlučným vlastníkem. Tím si tedy vědomě přisvojil cizí věc, která mu byla svěřena do užívání.

Obviněný navíc uvedené vozidlo Škoda Fabia v tom období řídil i přesto, že měl Magistrátem města Plzeň vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Výše uvedeného jednání se mladý muž dopustil i přesto, že byl v uplynulých třech letech za trestný čin zpronevěra pravomocně odsouzen Okresním soudem v Semilech.

Kriminalisté vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem podali státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce Okresního soudu následně rozhodl o jeho vzetí do vazby a byl převezen do Vazební věznice v Liberci. Obviněnému nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až tří roky.





11. 4. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+