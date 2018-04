Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Přišel o své úspory i šperky

KROMĚŘÍŽSKO: Zlodějka mu způsobila škodu za bezmála sto sedmdesát tisíc korun.

Včera přišel o své celoživotní úspory a zlaté šperky devětaosmdesátiletý muž z Kroměříže.

Senior seděl u okna a díval se ven. Na chodníku spatřil ženu, která na něj zamávala. Domníval se, že se jedná o jeho dceru a tak ji pustil do bytu. Žena ho požádala, zda by jí nemohl rozměnit dvoutisícovou bankovku. Šel s ní proto do pokoje a otevřel příruční trezor, ze kterého chtěl vytáhnout peníze, aby jí mohl bankovku rozměnit. Žena ale pohotově sáhla do trezoru a vzala z něj obálku s penězi, zlaté prsteny a řetízek. Poté ihned odešla neznámo kam. Starý pán byl tímto jednáním natolik zaskočen, že nebyl schopen žádné reakce. Zlodějka mu způsobila škodu za bezmála sto sedmdesát tisíc korun. Po chvíli požádal sousedku, aby zavolala jeho dceři. Ta následně skutek oznámila na policii.

Krádeží se nyní zabývají kroměřížští kriminalisté. Pachatelce za tuto trestnou činnost hrozí až pětileté vězení.

V souvislosti s tímto případem pátráme po ženě ve věku pětadvacet až čtyřicet let, která je vysoká asi 170 centimetrů. Oblečena byla do tmavých kalhot a černé bundy. Na hlavě měla bílou kšiltovku. Mluvila česky.

Doporučujeme:

neotvírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi

do domu či bytu nepouštějte nikoho cizího

nedůvěřujte neznámým lidem

nevěřte každému, kdo Vás požádá o pomoc

podomní nabídky výher nebo výhodných koupí odmítejte, může se jednat o podvod

11. dubna 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

