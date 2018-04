Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Příležitost dělá zloděje

HRADECKO - Platil nalezenou kartou.

V tomto týdnu policisté z obvodního oddělení Hradec Králové 3 sdělili podezření z přečinu neoprávněné opatření platebního prostředku v souběhu s přečinem krádež 23letému muži z Hradce Králové, kterému hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Muž během necelého týdne kartou, kterou nalezl na začátku března na Moravském Předměstí v křoví i s PIN kódem, 13 x nakoupil na jedné hradecké benzínové stanici zboží za částku převyšující 10.300 korun. Kupoval především alkohol, cigarety a potraviny. Koupil i dálniční známku, kterou daroval kamarádovi.

Na zneužití platební karty se přišlo, když do firmy zabývající se autodopravou, dorazila faktura na zaplacení jiného zboží, než jsou pohonné hmoty. Až po té ve firmě zjistili, že některý z řidičů kartu ztratil.

Mladík, který nebyl nikdy v minulosti trestán, na svoji obhajobu uvedl, že v té době byl bez finančních prostředků, a že to "prostě zkusil". Kdyby tam prý nebyl PIN kód, že by ji býval vyhodil. Přiznal, že veškeré věci, které kartou nakoupil, užil pro svoji potřebu - vše buď zkonzumoval, nebo rozdal. Nic mu nezůstalo. Svého činu lituje a slíbil, že jelikož má nyní stálý příjem, škodu uhradí.

por. Iva Kormošová

26.4.2018, 13.00



vytisknout e-mailem Google+