Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Při útěku se zloděj zranil o ostnatý drát

ZLÍNSKO: Skončil v policejní cele, poté ve vazbě.

Kriminalisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu krádež šestadvacetiletému drogově závislému recidivistovi z Kroměřížska, který v úterý brzy ráno prohledal prostory firem v průmyslovém areálu v centru Zlína s úmyslem ukrást cokoli, co by se dalo zpeněžit. Vydával se přitom za zájemce o práci. Při útěku z areálu ho zadržel jeden ze zaměstnanců.

Muž se pod záminkou zájmu o práci dostal do prostor jedné z firem v průmyslovém areálu v centru Zlína, kde prohledal jednu z šaten, odkud z původně uzamčené skříňky odcizil stravenky a peníze. V další budově vnikl za pomoci kleští do prostor jiné firmy, odkud odcizil ochranný pracovní oblek a univerzální klíč. Celkově způsobil škodu za více než dva tisíce korun. Zaměstnanci podniku si podezřelého muže všimli při jeho útěku, vydali se za ním a dostihli ho, když se snažil i s batohem na zádech a igelitovou taškou v ruce přelézt oplocení. Zranil se přitom o ostnatý drát na plotě. Přivolaní policisté muže zadrželi a přivolali k jeho ošetření záchranáře. Veškeré uloupené věci, které měl v tu chvíli ve svých zavazadlech a které byly výsledkem jeho nekalé činnosti za posledních pár týdnů, putovaly zpět jejich majitelům. Poté ho již policisté dopravili rovnou do policejní cely. Soudce okresního soudu dnes rozhodl o umístění recidivisty ve vazební věznici, kam ho převezli policisté z pohotovostního a eskortního oddělení.

Vzhledem k tomu, že mladý muž byl za obdobnou trestnou činnost již v loňském roce odsouzen a navíc ho kriminalisté prověřují pro dalších deset skutků majetkové povahy, hrozí nyní šestkrát trestanému recidivistovi trest odnětí svobody až na tři roky.

11. října 2018, por. Bc. Monika Kozumplíková

