Při odbočování přehlédl muže na přechodu

KROMĚŘÍŽSKO: Lehce zraněného chodce zavezl do nemocnice.

Včera odpoledne krátce po půl páté došlo v Kroměříži v ulici Komenského náměstí k dopravní nehodě, při které byl sražen chodec. Šedesátiletý řidič osobního automobilu Škoda Superb jel po ulici Tovačovského ve směru na Hulín. V křižovatce odbočil vlevo do ulice Komenského náměstí a při tom přehlédl na přechodu pro chodce sedmadvacetiletého muže, kterého srazil. Chodec chtěl po nehodě odejít, řidič ho však přesvědčil, aby k němu nasedl do auta a zavezl ho do nemocnice. Odtud pak zavolal na linku 158 a nehodu oznámil. Chodec utrpěl lehké zranění.

Požití alkoholu u obou účastníků vyloučili kroměřížští dopravní policisté dechovou zkouškou. Na vozidle vznikla škoda patnáct tisíc korun.

11. ledna 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

