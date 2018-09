Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Při nehodě zemřela řidička

PELHŘIMOVSKO: Tři lidé v osobní autě se vážně zranili

V neděli 2. září večer krátce po devatenácté hodině jsme na integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina přijali oznámení o dopravní nehodě, která se stala na silnici I/34 mezi obcemi Rozkoš a Skála na Pelhřimovsku.

Na místo události vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Po příjezdu na místo policisté prvotním šetřením zjistili, že se zde čelně střetla dvě osobní vozidla. Sedmapadesátiletá řidička osobního vozidla Suzuki Ignis projížděla po silnici ve směru od obce Rozkoš. V klesání v pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy a s vozidlem dostala na mokré vozovce smyk, který nezvládla. Poté vyjela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím osobním automobilem Škoda Octavia. Po střetu skončila obě vozidla vozovku. Následky střetu jsou fatální - při dopravní nehodě došlo ke smrtelnému zranění řidičky z osobního vozidla Suzuki, která ve vozidle cestovala sama. Ve druhém vozidle cestovaly v době nehody čtyři osoby, včetně řidiče. Řidič z osobního vozidla Škoda Octavia byl ošetřen posádkou zdravotnické záchranné služby na místě nehody. Jeho tři spolujezdci museli být se zraněním převezeni do zdravotnických zařízení v Brně a Pelhřimově. Policisté provedli na místě nehody u řidiče vozidla Škoda Octavia dechovou zkoušku na zjištění případné přítomnosti alkoholu s negativním výsledkem. Místo dopravní nehody bylo až do půl jedenácté v noci z důvodu vyšetřování a odstraňování následků nehody neprůjezdné. Policisté odkláněli provoz na objízdnou trasu po komunikacích nižních tříd v okolí. Další okolnosti tragické dopravní nehody jsou předmětem šetření policistů z dopravního inspektorátu Pelhřimov. Během dvou zářijových dnů se v našem kraji jedná již o druhou tragickou dopravní nehodu.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

2. září 2018

