Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Při nehodě se zranili všichni tři řidiči

OLOMOUC - Škoda je odhadována na 200 000 korun.

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 krátce po deváté hodině ráno došlo na křižovatce ulic Hněvotínská a Stupkova v Olomouci k dopravní nehodě. Z průběžného šetření vyplývá, že k nehodě došlo v okamžiku, kdy osobní vozidlo BMW, řízené 28letou řidičkou, odbočovalo vlevo, směrem k ulici Stupkově a v protisměru jelo osobní vozidlo Subaru, řízené 40letým řidičem. Došlo k čelnímu střetu, po kterém bylo vozidlo Subaru odhozeno vpravo, kde došlo k nárazu do stojícího vozidla, rovněž zn. BMW, které řídila 54letá řidička a která s vozidlem před nehodou zastavila na hranici křižovatky, ve směru od ulice Stupkovy. Při nehodě došlo ke zranění všech tří řidičů. Alkohol byl u všech účastníků vyloučen orientačními dechovými zkouškami. Hmotná škoda je předběžně odhadována na 200 000 korun. Přesné příčiny nehody, její okolnosti a souvislosti, stejně jako to, co nehodě předcházelo, jsou v šetření

por. Mgr. Irena Urbánková

11. května 2018

vytisknout e-mailem Google+