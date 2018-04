Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Při nehodě narazil do stromu a vůz vzplál

NÁCHODSKO - Řidič stihl z auta včas vystoupit.

K dopravní nehodě u obce Chvalkovice, kdy havarovaný automobil po nárazu do stromu částečně shořel, vyjížděli policisté náchodského dopravního inspektorátu v pondělí 16. 4. 2018 krátce před půl desátou večer. Osmnáctiletý řidič vozu Peugeot 306, jedoucí ve směru od Chvalkovic na Českou Skalici zřejmě v dešti nepřizpůsobil styl a rychlost jízdy stavu a povaze mokré vozovky. Při průjezdu prudkou pravotočivou zatáčkou dostal s vozem smyk, ve kterém vyjel vlevo mimo vozovku a přední částí vozidla narazil do stromu. Po nárazu začalo auto v přídní části hořet. Mladík stihl z auta vystoupit, pak už jen mohl zpovzdálí hledět na plameny. Při nehodě mladý muž utrpěl zranění, s nímž byl odvezen na vyšetření a hospitalizaci do náchodské nemocnice. Při nehodě vznikla hmotná škoda na havarovaném voze ve výši 25.000 korun, 500 na poškozeném stromu. Alkohol u řidče policisté na místě vyloučili dechovou zkouškou.

Dopravní nehodu policie dále vyšetřuje.

pro. Mgr. Eva Prachařová

17. 4. 2018 v 15:30

