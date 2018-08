Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Při krádeži napadla prodavačku

JABLONEC NAD NISOU - Mladá žena se svým přítelem chtěli ukrást cigarety a napadli prodavačku i pracovníka ostrahy prodejny.

Včera policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 23leté ženě podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a poškození cizí věci a jejímu 33letému příteli sdělili podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Skutku se dopustili včera krátce po poledni v prodejně Albert v ulici Na Vršku v Jablonci nad Nisou. Mladá žen se tam pokusila odcizit cigarety, přičemž fyzicky napadla pracovnici prodejny, která se snažila této krádeži zabránit a znemožnit jí útěk z prodejny. Podezřelá pracovnici strčila na zem a poté do ní ještě několikrát kopla. Během tohoto jednání podezřelý fyzicky napadl pracovníka ostrahy prodejny tím, že do něj začal strkat, dvakrát ho udeřil do obličeje a jednou kopl do oblasti břicha. Podezřelá poté ještě pracovníkovi ostrahy vytáhla ze zadní kapsy kalhot mobil a hodila ho na zem, čímž ho poškodila. Navíc také při napadení poškodila napadené pracovnici prodejny brýle, a tím jí způsobila škodu ve výši 7.000,- Kč. Oběma podezřelým tak nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.





28. 8. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

