Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Při havárii vozidla bylo zraněno šest osob

VSETÍNSKO: Všech šest osob nacházejících se v havarovaném vozidle prošlo rukama zdravotníků.

Dnes chvíli před pátou odpoledne došlo u Rožnova pod Radhoštěm k havárii osobního vozidla. U všech přepravovaných osoby bylo zapotřebí ošetření.

Dopravní policisté nadále zjišťují okolnosti havárie vozidla Mitsubishi. K havárii došlo dnes před pátou odpoledne na výpadovce z Rožnova pod Radhoštěm směrem na Frenštát pod Radhoštěm. Z dosud nezjištěných příčin pětačtyřicetiletý řidič vyjel s vozidlem mimo komunikaci a narazil do břehu. Řidič i všechny přepravované osoby a to čtyřicetiletá spolujezdkyně, devětadvacetiletý spolujezdec a tři spolucestující nezletilé děti let byly přepraveny k ošetření. Nejmenší dítě i žena byly transportovány k ošetření letecky.

Policisté v průběhu vyšetřování této dopravní nehody řídili provoz na komunikaci kyvadlově. Nyní zjišťují i rozsah zranění jednotlivých účastníků.

1. května 2018, por. Bc. Vladislav Malcharczik

