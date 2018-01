Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Při havárii se zranili dva lidé

JIHLAVSKO: Řidička jela příliš rychle

Dvě zranění si vyžádala dopravní nehoda, ke které došlo včera v katastru obce Stáj. Ve středu 3. ledna jela sedmapadesátiletá žena kolem deváté hodiny dopoledne s vozidlem Volkswagen Tiguan ve směru od Chroustova. V zatáčce dostala vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy smyk, automobil přejel do protisměru a poté mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Při havárii se zranila řidička a její spolujedoucí, oba byli zdravotnickou záchrannou službou převezeni na ošetření do nemocnice. Policisté místo dopravní nehody ohledali a zadokumentovali. U řidičky dechovou zkouškou požití alkoholu vyloučili. Na vozidle vznikla škoda přibližně osmdesát tisíc korun. Dopravní nehodu policisté šetří.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

4. ledna 2018

