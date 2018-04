Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Preventivní projekt pro děti

ORLICKOÚSTECKO - Už se sám nebojím aneb s lanškrounskou policií k bezpečí

Foto PČRPreventivní projekt „Už se sám nebojím aneb s lanškrounskou policií k bezpečí“, určený pro druháčky všech základních škol v Lanškrouně, se nám přehoupl do své druhé poloviny. S dětmi jsme probrali spoustu věcí, které je v běžném životě mohou potkat, hráli jsme si, dělali modelové situace, učili je a jako odměnu jsme od nich dostali spoustu výkresů s policejní tématikou. Tyto výkresy jsme zařadili do soutěže, pečlivě vyhodnotili ty nejlepší a deset autorů tak dostane na závěrečném vyhodnocení krásnou cenu. Pro všechny naše malé „malíře“ jsme společně s partnerem projektu, Městským úřadem Lanškroun, uspořádali v 1. patře radnice veřejně přístupnou vernisáž krásných obrázků, na kterou zveme všechny školy i jednotlivce. Přijďte se určitě do konce dubna podívat.

A co nás ještě čeká? Už od příštího týdne půjdeme se všemi dětmi přímo do ulic. Budeme s nimi v reálném provozu, ukážeme jim nebezpečná místa, budeme se věnovat značkám, dopravě a zažijeme spoustu bezvadných dobrodružství.

Celý projekt ukončíme 3. května 2018 od 08:30 hodin na stadionu R. Šebrleho v Lanškrouně, kde děti odměníme různými ukázkami policejní práce a drobnými dárky. Přijedou psovodi, zásahová jednotka, kriminalističtí technici. O spolupráci jsme požádali i Hasičský záchranný sbor Lanškroun a Městskou policii Lanškroun. Tak nám držte pěsti, ať vyjde počasí!

12. dubna 2018

policisté Obvodního oddělení Lanškroun

