Preventivní akce HAD 2018

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policisté se společně se zástupci dalších institucí zaměří na kontroly barů, heren, restauračních zařízení aj.

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se jako v minulých letech připravuje na řadu kontrol v oblasti konzumace alkoholu a hazardního hraní dětí. Jedna se o celostátní preventivní akci s názvem HAD 2018 (HAD = Hazard, Alkohol, Děti), která je výjimečná tím, že do této akce je najednou zapojeno hned několik spolupracujících subjektů. Kromě Policie ČR a Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR se jedná zejména o Českou obchodní inspekci, celní správu, hygienu, hasiče aj.

Kontroly, při kterých se budou výše uvedené subjekty zabývat zejména problematikou dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních návykových látek a zákazu hazardního hraní dětí, budou od těchto dnů probíhat na celém území Plzeňského kraje, a to ve třech kontrolních etapách v období od srpna do prosince tohoto roku. (Jedná se zejména o kontrolu dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a na dodržování zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.) Akce bude zaměřena na vybraná restaurační zařízení, bary, zábavní zařízení, open air akce a další podniky, kde je předpokládaná účast osob mladších 18 let.

Více informací k celorepublikové preventivní akci HAD 2018 je možné zjistit na níže uvedeném odkaze:

http://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-akce-had-2018.aspx

por. Mgr. Pavla Burešová

28. srpna 2018

