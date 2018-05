Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Prevencí proti drogám

KARLOVARSKÝ KRAJ – REVOLUTION TRAIN – Protidrogový vlak.

Do Karlovarského kraje zamířil ve dnech od 18. 5. 2018 do 25. 5. 2018 protidrogový vlak. V Karlových Varech, Chodově, Sokolově a v Chebu se mohli zúčastnit žáci a učitelé tohoto zajímavého programu zaměřeného na závislosti, především ty drogové. Program mohli shlédnut také zástupci měst, obcí a byli se také podívat policisté, především ti, kteří se zabývají preventivní činností nebo drogovou problematikou. Problematiku drog bereme velmi vážně a je to jedna z priorit našeho krajského ředitelství. Jsme rádi, že se můžeme zapojit do tohoto projektu. Policisté v brzké době projdou školením, aby tak mohli pokračovat v navazujícím programu a dále se žáky pracovat a prohlubovat jejich povědomí o drogové problematice.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

28. 5. 2018

