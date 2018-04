Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Bezpečně přes silnici

JAVORNÍK - Děti se učily správně přejít přes silnici.

Na bezpečnost dětí při přecházení silnice se policisté zaměřili ve středu 25. dubna v Javorníku. Společně s koordinátorem BESIP Miroslavem Charouzem a panem starostou Jiřím Jurou dohlíželi na přechod pro chodce, který nejvíce využívají děti ráno mířící do školních lavic. Poté, co si s malými chodci zopakovali pravidla správného přecházení silnice, jim předali malé dárečky, jako reflexní pásky, přívěsky a tkaničky. Pro nejmenší školáky byly připraveny i omalovánky a vystřihovánky. Na dopoledne pak pan starosta pozval paní učitelky z mateřských školek, které si s koordinátorem BESIP zopakovaly, jak děti co nejbezpečněji převést přes silnici.

por. Ing. Tereza Neubauerová

30. dubna 2018

