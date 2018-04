Prevence, rady, statistiky

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

LIBERECKO – Chalupářská a chatařská sezóna již klepe na dveře.

Rozházené a poškozené vnitřní vybavení chat a chalup, odcizené spotřebiče a zahradní nářadí, ale i rozbitá okna a dveře, či vloupání do kůlen a přístavků. Sluncem prohřáté Velikonoční svátky jsou pro mnohé obyvatele měst neklamným znamením toho, že mají po dlouhých zimních měsících navštívit své opuštěné zazimované nemovitosti. Pro mnohé z majitelů těchto odpočinkových zařízení je první příjezd k nim spíše ve znamení obav než radosti.

A tak i tento prodloužený víkend s sebou přinesl nové případy vloupání do rekreačních chat a chalup a jejich přilehlých budov.

Jen na Frýdlantsku jich policisté evidovali hned pět. Škoda, kterou majitelům pachatelé způsobili, tak dosáhla bezmála 60 tisíc korun. "Asociální nenechavci" brali vše, co mělo nějakou hodnotu. Ať již motorové pily, horská kola, elektronářadí, ale také například hliníkový žebřík.

Statistiky:



Za uplynulý rok, tedy rok 2017, policisté evidovali v Libereckém kraji na 115 případů vloupání do víkendových objektů. Dalších 130 případů pak bylo vloupání do rodinných domů a 604 případů policisté evidovali jako vloupání do ostatních objektů.

Za téže období roku 2016 bylo vloupání do víkendových objektů 137, do rodinných domů 125 a vloupání do ostatních objektů 652.



Prevence a drobné rady:

Zjistíte-li, že máte poškozena okna či dveře nemovitosti, nevstupujte dovnitř. S největší pravděpodobností se jedná o vloupání a jakákoli manipulace s věcmi a stopami, může výrazným způsobem policistům ztížit jejich práci. Okamžitě tedy zavolejte muže zákona a vyčkejte jejich příjezdu.

Pokud jste nuceni do objektu z jakéhokoli závažného důvodu vstoupit, pak dbejte zvýšené opatrnosti. Nezvaný host může být v domě stále přítomen.

Stopy na místě vloupání nijak neznehodnocujte, nepřenášejte či nemanipulujte s věcmi, které se vám nezdají být na svých původních místech, na kterých jste je před svým odjezdem zanechali. Je pravděpodobné, že s nimi mohl pachatel či pachatelé hýbat a přemisťovat je.

Jakmile objekt zazimujete a plánujete jeho další návštěvu až v průběhu jarních měsíců, pokuste se domluvit s někým z místních obyvatel na namátkových kontrolách. Můžete-li, pak zazimovaný objekt několikrát navštivte. Usnadníte policistům určení časové osy případného vloupání.

Mějte na paměti, že objekty je před vaším odchodem velmi důležité vhodně zajistit. Ať jsou to například mříže v oknech, okenice, bezpečnostní zámky dveří, petlice, ale také elektronické zabezpečovací systémy. Zejména zvukové alarmy nebo pohybová či otřesová čidla jsou vhodnou alternativou.

3. dubna 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

