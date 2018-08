Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Převážela léky z Polska

LIBERECKO - Přes 5200 kusů tablet léku s obsahem efedrinu k výrobě pervitinu převážela 25letá žena z Královéhradeckého kraje z Polské republiky.

Liberečtí kriminalisté zahájili v těchto dnech trestní stíhání 25leté ženy z Královéhradecka pro zločin "nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy". Mladá žena převážela z Polské republiky do Čech léky s obsahem efedrinu určené k výrobě drog.



V pondělí 13. srpna 2018 krátce před desátou hodinou večer si hlídka Celního úřadu na silnici I/35 u Hrádku nad Nisou všimla projíždějícího vozidla Audi A6 s českou registrační značkou. Vozidlo projelo opakovaně stejným místem ve směru k hranicím s Polskem, kde je překročilo. Ve chvíli, kdy se vozidlo vracelo z Polska zpět do Čech, zastavilo před hernou, vystoupila z něj 25letá žena, která prošla kolem hlídky s bílou igelitovou taškou. Vozidlo se vrátilo zpět do Polska a poté, co se vrátilo zpět, žena nastoupila opět na místo spolujezdce. Hlídka se rozhodla vozidlo zkontrolovat. Při příchodu celníků k vozidlu, byla z okénka spolujezdce vpředu vyhozena igelitová taška. Jak se později ukázalo, v té se nacházely léky.

Celníci tašku zajistili a na místo byli přivoláni policisté. Žena byla zadržena a umístěna do policejní cely. Žena uvedla policistům, že se s ohledem na svou špatnou finanční situaci rozhodla jet do Polska pro léky, které chtěla následně prodat nebo si z nich sama uvařit drogu. O odvoz do Polska požádala své kamarády. V letošním roce již byla pro obdobnou trestnou činnost propuštěna z vazby. Mladá žena převážela přes 2000 g tablet, v přibližném množství přes 5200 kusů. Podle orientačního testu celníků by se mělo jednat o lék Cirrus. Tento lék obsahuje látku efedrin, který je uveden jako prekursor v Nařízení Evropského parlamentu a Rady o prekursorech drog.

Za zločin, ze kterého je nyní 25letá žena obviněna, ji nyní hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.



16. 8. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

