Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Přes 500 neomluvených hodin

HRADECKO - Matce hrozí několikaleté vězení.

Komisař z oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové tento týden obvinil 35letou ženu z trestného činu ohrožování výchovy dítěte, za což ji hrozí až 5letý trest odnětí svobody. Žena je viněna z toho, že umožnila svému 14letému synovi zanedbávat školní docházku, přestože byla v rámci výchovných komisí opětovně informována o jeho značné neomluvené absenci a nadále nevěnovala jeho školní docházce požadovanou pozornost. Chlapec během dvou let zameškal celkem 522 hodin. Žena se vymlouvala na to, že syn byl často nemocný a proto nemohl chodit do školy. Jeho absenci však vůbec neomlouvala a na výzvu nepředložila ani omluvenky od lékaře.

por. Iva Kormošová

1.8.2018, 15.00

