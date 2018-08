Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přeprava nadměrného nákladu

ÚSTECKÝ KRAJ – Řidiči, pozor, krajem pojede nadměrný náklad!

Od 30. 8. do 5. 9. 2018 bude ze Sudoměřic v Jihomoravském kraji do Trmic v okrese Ústí nad Labem přepravován nadměrný náklad - souprava o délce 33,3 m, výšce 5,2 m, šířce 4,7 m a hmotnosti 172 t. Celá trasa přepravy začíná dne 30. 8. v Sudoměřicích. Dne 4. 9. 2018 ve 23:30 hodin by souprava měla najet na dálnici D8 u Nové Vsi a pokračovat po ní a dále po silnicích č. I/8 a I/63 přes Velemín a Bystřany a znovu po dálnici D8 do Trmic, kam by měla dorazit ve 2:30 hodin dne 5. 9. 2018.

por. Šárka Poláčková

KŘP Ústeckého kraje

29. 8. 2018

