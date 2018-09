Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Přepadl večerku

Kriminalisté pátrají po násilníkovi, který napadl zaměstnankyni večerky teleskopickým obuškem, aby odcizil zboží za několik desítek korun. Poznáte ho?

Od pátku 7. září pracují kriminalisté čtvrtého policejního obvodu na objasnění případu loupeže, který se stal v Černokostelecké ulici v pražských Strašnicích. Do tamní večerky přišel krátce po čtrnácté hodině muž pro dvě krabičky cigaret a pití. Místo peněz však ze svého batohu vytáhl teleskopický obušek a nečekaně s ním udeřil prodavačku do spánku. Ta se navzdory tvrdému zásahu začala bránit, „ teleskop“ chytila do ruky a nechtěla ho pustit. Agresora její obrana rozčílila natolik, že jí ještě několikrát udeřil pěstí do obličeje. Následně ženu strhl na zem a začal na ni křičet, že chce peníze. Zraněné se podařilo uniknout do vedlejší místnosti, kde začala volat o pomoc. Podezřelý si mezitím vzal z pultu cigarety a jako by se nic nestalo, obchod opustil.

Kriminalisté, kteří na případu pracují, zjistili, že se muž v den přepadení do obchodu přišel několikrát podívat. Činil tak zřejmě proto, aby se na celý čin dostatečně připravil.

Podezřelý má štíhlou 170 až 175cm vysokou postavu a krátké černé nebo tmavě hnědé vlasy. V době činu byl oblečen do staré obnošené mikiny na zip a tříčtvrtečních riflových kalhot modré barvy. Nohavice byly na délku ledabyle ustřižené. Na levé kapse byl červený nápis USA.

Celé přepadení i podezřelého zaznamenaly bezpečnostní kamery uvnitř večerky. I když má muž brýle a čepici s kšiltem, aby znesnadnil svou identifikaci, věříme, že by ho mohl někdo poznat. Pokud ano, neváhejte a kontaktujte prosím linku tísňového volání 158.

Za trestný čin loupež hrozí v případě odsouzení až desetiletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Jan Rybanský - 13. září 2018

