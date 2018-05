Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Přepadl banku v Chebu

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policisté ho zadrželi v bance i s penězi.

Doplnění informací:

V průběhu vyšetřování kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zjistili, že se obviněný muž měl dopustit zvlášť závažného zločinu loupeže ještě v několika dalších případech. Proto ho obvinili ze spáchání dalších 13 skutků, kterých se měl dopustit od roku 2011 do roku 2013 a to na území Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Podle zjištěných skutečností měl muž nejčastěji přepadávat sázkové kanceláře a čerpací stanice.

nprap. Bc. Michal Žáček

2. 5. 2018

V pátek dne 23. února 2018 krátce před 15. hodinou přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení o loupežném přepadení banky v Chebu. Maskovaný muž měl přistoupit v bance k přepážce a pod hrozbou zbraně po pracovnici banky požadovat vydání finanční hotovosti. Žena z obavy o svůj život hrozbu uposlechla, avšak duchapřítomně aktivovala tísňový hlásič a poté vydala lupiči několik desítek tisíc korun, které si uschoval do tašky. Následně požadoval vydání dalších peněz, avšak než mu je žena stačila přinést, přijela na místo přivolaná policejní hlídka, která muže na místě činu v bance zadržela i s vydanou finanční hotovostí.

VIDEO

Následně byl muž převezen na policejní služebnu. Kriminalistům při svém výslechu začal sdělovat skutečnosti na základě, kterých zjistili, že muž má na svědomí přepadení několika dalších různých institucí v Karlovarském a Ústeckém kraji za posledních 6 let. Celkem si přepadením všech institucí měl přijít na částku bezmála 2.000.000,- Kč.

Případ si převzali kriminalisté z Odboru obecné kriminality krajského ředitelství Karlovarského kraje. Vrchní komisař zahájil trestní stíhání 38 letého muže z Karlovarska, kterého obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu Loupež. Kriminalisté státnímu zástupci podali podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Soud pak obviněného muže poslal do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dvanáct let.

nprap. Kateřina Krejčí

24. 2. 2018

Související dokumenty loupež v bance.mp4

Velikost souboru:29,3 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem Google+