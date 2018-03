Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Přepadení BČS objasněno

J.Hradec – Kriminalisté „ slaví“ úspěch. (Hlasová schránka 974 233 116)

Včerejšího dne se policistům z Územního odboru J. Hradec opravdu velmi dařilo. Nejenže muži zákona dopadli za necelou hodinu od spáchání loupeže v Komerční bance v Třeboni pachatele, kterého třeboňští policisté zadrželi poblíž obce Stará Hlína, ale i kriminalisté „ slaví“ úspěch neboť téhož dne 21. března zadrželi podezřelého muže (r.1994), který měl dne 17. března v J.Hradci spáchat zločin loupeže na BČS. V té době neznámý muž právě dne 17. března kolem 00:15 hodin maskován tmavou čepicí a šálou zakrývající téměř celý obličej, měl vstoupit do místnosti prodejny benzinové čerpací stanice. S nožem v ruce měl od pracovnice obsluhy požadovat peníze a v případě, že mu je nevydá, jí měl hrozit zabitím. Svou výzvu měl opakovat. Načež mu pracovnice obsluhy BČS vydala všechny bankovky. Podezřelý muž peníze údajně shrnul do ruky s nožem a z prodejny odešel. Svým jednáním způsobil škodu do 10 000 korun.

Právě včera spadla pomyslná klec a jindřichohradečtí kriminalisté zadrželi podezřelého muže. Policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování jej obvinil ze spáchání zločinu loupeže. V případě soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí svobody v rozsahu dvě léta až deset let.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

22. března 2018

