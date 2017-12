Přejeme krásného a hlavně bezpečného Silvestra

hlavní zásada nemanipulujte s pyrotechnikou jste-li pod vlivem alkoholu či drog, tyto nás zbavují opatrnosti,ostražitosti a soudnosti

zábavnou pyrotechniku nakupujte ve stálých prodejnách, nikoli u stánků na tržišti, i když zboží u stánků splňuje všechny podmínky k prodeji, vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit

nekupujte zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce nebo dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti

výrobky kupujte jen v původním balení výrobce, pokud je zboží přebalené, je lepší je nekupovat

vždy si přečtěte návod a řiďte se jím

pozor na datum použitelnosti, po jeho uplynutí může být použití pyrotechniky nebezpečné, tato může vybuchnout předčasně

při manipulaci s pyrotechnikou nemiřte na sebe ani na druhé

v žádném případě nepoužívejte amatérsky vyrobené různé pyrotechnické předměty

kupované výrobky se nesnažte doma ještě vylepšit, riziko úrazu je příliš velké

zábavnou pyrotechniku nikdy neodpalujte z oken, balkonů či teras

nepřibližujte se k nevybuchlé raketě a nesnažte se ji znovu odpalovat

pyrotechniku nesvěřovat do rukou dětem

rodiče by měli dětem na Nový rok zakázat sbírat nevybuchlé petardy, měli by je poučit o tom, že na takové předměty by neměly sahat

třída: Úlomky a části pyrotechniky neodletí dále než 0,5 m od místa rozpadu, nehoří a nedoutnají. Jsou určeny pro děti, mládež a nezkušené uživatele. Mohou je prodávat i stánkaři. Patří sem prskavky, kapslíky, tyčinky s barevnými plameny, ohnivé fontány, létající motýlci, nebo vystřelovací konfety. Zboží prodejné bez omezení věku. třída: Jde o chemické výrobky s třaskavým účinkem, jejichž části odlétají až do 8 m, ale ve vzduchu po rozpadu nehoří ani nedoutnají. Jsou určeny výhradně pro dospělé a smí se prodávat jen v kamenných obchodech. Patří sem především rakety, petardy, římské svíce, barevné světlice a dýmovnice, rakety s výbušnými složkami a bengálské ohně. Prodej osobám starším 18 let. třída: Tato bezpečnostní třída obsahuje výrobky, které jsou určeny výhradně do rukou odborníků a vyškolených odpalovačů ohňostrojů. Jde o pyrotechnické předměty z více samostatných částí, smí se prodávat jen v kamenných obchodech. Jsou to hlavně malé italské pumy, dělové rány, velké rakety, ohňopády, vystřelovací pouzdra, nebo oblíbené japonské slunce. třída: Na tuto pyrotechniku se pohlíží jako na výbušninu, smí se prodávat pouze v kamenných obchodech, a to jen s povolením Českého báňského úřadu. Zakoupit je mohou jen držitelé průkazu odpalovače ohňostrojů. Patří sem dělové ohňostrojné rány, italské a kulové pumy nebo létavice.





První stupeň popálenin se projevuje zčervenáním, zduřením a bolestivostí kůže.

popálenin se projevuje zčervenáním, zduřením a bolestivostí kůže. Druhý stupeň se pozná podle toho, že jsou na popálenině puchýře, kůže bolí a je též zarudlá.

se pozná podle toho, že jsou na popálenině puchýře, kůže bolí a je též zarudlá. Nejzávažnější třetí stupeň je typický nekrózou, přiškvařením, šedým, bílým nebo černým zbarvením kůže a tím, že pacient necítí bolest.

Používání pyrotechniky pro zábavné účely má i svá pravidla, kterými by se měli řídit ti, kteří si ji zakoupí.Většina úrazů bývá způsobena nesprávnou manipulací s pyrotechnikou. Proto je třeba vždy postupovat dle návodu. Při nákupu je lepší se vyhnout pochybným prodejcům a zajít třeba do velkého obchodního domu, kde je větší záruka, že se zde nebude prodávat neschválené nebo závadné zboží. Nelegálně dovážené a neověřené zboží a rovněž tak amatérsky vyráběná pyrotechnika může být velmi nebezpečná. Z hračky se může změnit na skutečnou bombu. Nebezpečí úrazu může hrozit také na hromadných oslavách na náměstích a podobných místech, kam si lidé pyrotechniku přinesou a odpalují jí přímo na těchto místech. Malé děti a domácí zvířata by lidé na tyto atrakce z důvodu bezpečnosti neměli brát s sebou. V případě přemisťování se na místa oslav, nesedejte za volant pod vlivem alkoholu. Využijte raději taxi, hromadnou dopravu nebo si zajistěte střizliví odvoz.Petardy a dělobuchy vás mohou nejen popálit, ale také vám mohou roztrhnout kůži a nebo amputovat část těla.

Víte, jaká je první pomoc při úrazech způsobených zábavnou pyrotechnikou?

Předtím, než začnete postiženému poskytovat první pomoc, eliminujte zdroj popálení (oheň, rachejtle hořící oděv atd.). Pokud není oděv k tělu přiškvařen, sundejte jej. V opačném případě oděv v žádném případě z těla neodtrháváme. Postižené místo okamžitě chlaďte nejlépe pod proudem tekoucí vody, popáleninu polévejte, ponořte do studené vody nebo na ní přiložte studený obklad. Nechladíme ledovou vodou, ideální je 8 stupňů Celsia. Po ochlazení ránu sterilně zakryjte. (www.ordinace.cz)

Může se stát, že zraněný vlivem silného šoku omdlí. Pak jej uložte do tzv. protišokové polohy, tedy do polohy na záda na rovné podložce. Nohy mu zvedněte do výšky alespoň 30 centimetrů nad zemí.

Hlavní zásadou pro jednání s raněnými je zachovat klid. Čím více budete panikařit, tím hůře bude i raněnému. Mluvte klidně a pomalu a jednejte s rozvahou.

K amputaci prstů většinou dochází při odpálení pyrotechniky zasazené do skleněné láhve. Není nutno asi zdůrazňovat, že se jedná o závažný úraz s trvalými následky a dlouhou a bolestivou léčbou. Pokud již dojde k odtržení časti končetiny, zavolejte okamžitě záchrannou službu a začněte poskytovat první pomoc. Zastavte krvácení tlakovým obvazem. Pokud zranění stále krvácí, přidejte další obvaz – nikdy ten původní nesundávejte! Dále proveďte protišoková opatření – položte pacienta na záda a zvedněte mu nohy do výšky 50 až 60 centimetrů. Amputovanou část končetiny seberte, sterilně zabalte, vložte do igelitového sáčku a sáček zevně chlaďte ledem (místo ledu výborně poslouží i mražená zelenina). (www.ordinace.cz)



Tento článek neměl za cíl odradit Vás od používání zábavné pyrotechniky, ale pouze posílit vaše povědomí o tom, že ji používáte správně. Přejeme Vám hezké a BEZPEČNÉ prožití oslav příchodu nového roku.

por. Martina Fejfarová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

29. prosince 2017