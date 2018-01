Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Před trestem se ukrýval v České republice

LIBERECKO - Na cizince vydala jeho země Evropský zatýkací rozkaz, neboť pro páchaní majetkové trestné činnosti mu tamní soudy vyměřili nepodmíněný trest odnětí svobody.

Počátkem ledna letošního roku obdrželi policisté z Cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Oddělení pobytových agend poznatek o osobě cizí státní příslušnosti, která byla ubytována v jednom z penzionů v Hodkovicích nad Mohelkou. Poté, co policisté osobu prověřili, zjistili, že na muže je vydán evropský zatýkací rozkaz.

Na základě uvedených informací provedli téhož dne policisté z oddělení dokumentace prověrku na adrese penzionu, kde měl být muž ubytován. Cizince po získání potřebných informací k jeho osobě zadrželi a následně převezli na služebnu Cizinecké policie v Liberci k provedení požadovaných úkonů. Následným šetřením policisté zjistili, že cizinec pracoval prostřednictvím pracovní agentury v místní fabrice.

Po provedení nezbytných procesních úkonů policisté převezli cizince do policejní cely, kde strávil noc a druhý den byl převezen ke Krajskému soudu do Ústí nad Labem, který rozhodoval o jeho extradici (vydání) do Polské republiky.

Dožadující strana, tedy Polská republika, vydala Evropský zatýkací rozkaz na muže v polovině roku 2017, neboť na území Polska v minulosti páchal majetkovou trestnou činnost, za kterou mu byl tamními soudy vyměřen nepodmíněný trest odnětí svobody.

Muž byl vydán do Polské republiky a svému trestu tak neunikne.



12.1.2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

