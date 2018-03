Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Přecházela mimo vyznačený přechod

JABLONEC NAD NISOU - Chodkyni, která přebíhala tříproudou vozovku mimo vyznačený přechod srazilo vozidlo.

Včera odpoledne se v Jablonci nad Nisou v ulici Palackého u přehrady před budovou bývalého Jablonexu stala dopravní nehoda. Pětatřicetiletá chodkyně v tomto místě přecházela ve směru od přehrady vozovku se třemi jízdními pruhy mimo vyznačený přechod pro chodce. Ve směru od centra města v té době nejelo žádné vozidlo. Ve směru do centra města však v průběžném pruhu stála kolona vozidel, kdy údajně nezjištěný řidič pokynul chodkyni, že může přejít. Ta se rozběhla přes vozovku a v odbočovacím pruhu vedeném do centra vběhla bezprostředně do jízdní dráhy řidičce s vozidlem Opel Corsa. Ta sice začala prudce brzdit, ale srážce s chodkyní už zabránit bohužel nedokázala. Při následném střetu chodkyně naštěstí utrpěla jen lehké zranění a byla posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje ošetřena a ponechána na místě dopravní nehody. Alkohol u řidičky i chodkyně policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí částku 10.000,- Kč. Policisté vyřešili věc na místě jako dopravní nehodu s projednáním a chodkyni udělili blokovou pokutu.





23. 3. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

