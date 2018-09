Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pravidlo pravé ruky

PLZEŇ – Jak je to z předností na parkovištích a nejen tam.

Co je nejčastější příčina dopravních nehod na parkovišti? Nedání přednosti zprava!

Naštěstí ve většině případů řidiči na parkovištích nedosahují vysokých rychlostí, a tak jsou následky dopravních nehod převážně jen poničené plechy na vozidlech. O pravidle pravé ruky slýchávají již děti na základních školách, následně je toto pravidlo vyučováno také v autoškolách při získávání řidičských zkušeností. Pro pohyb na pozemních komunikacích je toto pravidlo jedno z nejdůležitějších a nejzákladnějších, které musí každý řidič znát. Je zakotveno v zákoně o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/200 Sb.), a to konkrétně v § 22 (2) Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Za porušení tohoto ustanovení je taxativně vymezena sankce v příkazním řízení, a to až 2500 Kč. Pokud by policista nemohl postihnout přestupce za protiprávní jednání v příkazním řízení, pak hrozí přestupci uložení pokuty ve správním řízení od 2500 Kč do 5000 Kč. Pokuta od 2500 do 5000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců se uloží přestupci, který tento přestupek spáchal v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících dvakrát a vícekrát. Další sankci, kterou zaznamenává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, jsou body.

Připojení parkoviště na místní komunikaci bývá označeno pomocí P4 (ale nemusí) vjezd se bere jako výjezd z místa ležícího mimo proto se dává přednost všem, kteří jsou na místních komunikacích (i protilehlé straně). Tento postup je stejný při výjezdu z vjezdu nebo z obytné zóny. Vjezdy na parkoviště jsou označeny pomocí DZ č. IP11a (nebere se jako křižovatka ale pouze jako vjezd).

Kdy pravidlo pravé ruky neplatí? Kruhový objezd!

V případě kruhových objezdů uvádí zákon č. 361/2000 Sb. – o provozu na pozemních komunikacích ustanovením § 22 odst. 5, že řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami Kruhový objezd společně se značkou Dej přednost v jízdě! nebo Kruhový objezd společně se značkou Stůj, dej přednost v jízdě musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.





prap. Hana Rubášová

por. Bc. Miroslav Jurečka





