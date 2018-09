Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pozor na podvodníky!

KROMĚŘÍŽSKO: Pachatel se pokusil ze seniorky vylákat tři sta tisíc korun.

Včera odpoledne zavolal na pevnou linku dvaaosmdesátileté ženy z Kroměřížska neznámý muž. Do telefonu se nepředstavil, tvrdil však, že má angínu, a proto se mu špatně mluví. Když se ho stará paní zeptala kdo vlastně je, řekl jí, ať hádá. Napadlo ji, že by to mohl být vnuk a tak volajícímu sdělila jeho jméno. Ten ihned souhlasil a začal se za vnuka vydávat. Pověděl jí, že má finanční problémy a nutně potřebuje tři sta tisíc korun. Seniorka však doma měla pouze sedmdesát tisíc korun a tak ji údajný vnuk přemlouval, aby další peníze vybrala z banky. Dále se jí vyptával, zda má v bytě něco cenného na prodej, nejlépe šperky. Po chvíli se dohodli na tom, že paní zavolá do banky a zjistí, zda může své úspory vybrat hned. Asi za půl hodiny podvodník volal znovu. Jenže seniorka, které se předchozí rozhovor nepozdával, už měla vše ověřeno přes vnukovu manželku. Neznámému muži proto řekla, že mu žádné peníze nedá.

Případ nyní prověřují kriminalisté. Po pachateli, který se dopustil trestného činu podvod ve stádiu pokusu, nyní pátrají. V případě dopadení mu hrozí až pět let vězení.

26. září 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

