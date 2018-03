Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Později byl asi zklamaný

BRNO VENKOV: V odcizeném trezorku byla malá finanční hotovost.

Z noční zlodějské výpravy do Blučiny odcházel s nadějí a očekáváním zatím neznámý pachatel. Násilím po poničení dveří a zámků se dostal do tamní potravinářské provozovny. Prohledal jak výrobní, tak i kancelářské prostory. Na místě odcizil malý trezor, který byl zabudovaný do zdi. Když jej později otevřel, musel být asi přinejmenším rozladěný. V trezorku se nacházela jen malá finanční hotovost. Celková škoda je asi pět tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 27. března 2018

Související dokumenty později_2703.mp3

Velikost souboru:493,5 KB / formát MP3

