Požár v objektu

PLZEŇ - Dvoučlenná policejní hlídka hasila vzniklý požár objektu až do příjezdu HZS.

Krátce před jednou hodinou ráno vyjela dvoučlenná policejní hlídka obvodního oddělení Plzeň - střed na nahlášenou událost - požár výlohy v Plzni na Americké ulici. Vzhledem k tomu, že plameny již pronikaly ven z výlohy objektu, použili policisté hasicí přístroj ze služebního vozidla k částečnému pozastavení rozšiřujících se plamenů, a to ještě před příjezdem přivolaných jednotek profesionálních hasičů. Ti si místo zásahu převzali a dokončili hasební práce. Dalším šetřením na místě bylo zjištěno, že se v požářišti žádná osoba nenalézala. V ranních hodinách došlo k celkové prohlídce objektu, na které se podílely nejen policejní složky, ale i vyšetřovatel HZS, a to za účelem zajištění maximálního počtu stop, které by vedly k řádnému objasnění ohniska požáru a stanovení jeho příčiny. Nyní čekáme na výsledky odborného vyjádření vyšetřovatele HZS a případem se dále zabýváme.

nprap. Veronika Hokrová

8. srpna 2018

