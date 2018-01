Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poté co kominík obdržel zálohu na opravu komína, "těžce onemocněl"

SEMILSKO - Z podvodu podezírá kominíka jeho zákazník.

Trestní oznámení na 38letého kominíka podal na obvodním oddělení policie majitel rodinného domku v Turnově Malém Rohozci. Ten předal v dubnu loňského roku po revizi komínu živnostníkovi ze Semilska zálohu ve výši 20 000 korun na provedení jeho oprav a na nákup potřebného materiálu.

Kominík mu totiž tvrdil, že má jeho komín prasklou hlavu a je třeba ho nově vyvložkovat nerezovým materiálem. Bohužel ale poté, co mu oznamovatel požadované peníze vyplatil, "postihly" kominíka nečekané neduhy. Nejprve své nicnedělání vysvětloval tím, že ho začaly trápit zuby. To se v průběhu času údajně zhoršilo až natolik, že živnostník skončil v nemocnici se sešitými ústy, jak se o svém stavu v jedné ze svých omluvných sms zpráv vyjádřil.

Objednavatel zakázky proto čekal na opravu komína dlouhé týdny, aby se nakonec v červnu dozvěděl další "nepříznivou zprávu" o jeho zdravotním stavu, a to konkrétně to, že si kominík zlomil malíček na ruce a musí počkat s objednanými pracemi do doby, než se mu zranění zhojí. To už s ním majitelům nemovitosti opravdu došla trpělivost a vyzvali ho k okamžitému vrácení jejich dvacetitisícové zálohy. Do dnes se jí nedočkali. Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.

11. 1. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

