Posprejování vozidel

KUTNOHORSKO – Sprejerství je trestný čin.

K posprejování dvou vozidel došlo v době od 00:30 hodin do 00:35 hodin ve čtvrtek 4. října 2018 v obci Miskovice část Bylany. Pachatel zde na zaparkované vozidlo značky Citroen Berlingo nastříkal černou barvou nápis "Zloděj Zrádce Stop korupci!“ na pravý bok vozu. Dále na vozidlo značky Kia Seed nastříkal na přední kapotu, černou barvou nápis "Zloděj" a přes pravý bok vozidla černou barvou nečitelný nápis. Pachatel svým jednáním způsobil škodu v celkové výši25 tisíc korun.

Policisté se obracejí na veřejnost, se žádostí o pomoc při pátrání po neznámém pachateli. Pokud máte jakékoli informace, nebo jste si všimli někoho podezřelého, sdělte nám je na policejním Obvodním oddělení v Kutné Hoře, nebo telefonicky na čísle 974 875 700 nebo na známé lince 158.

Policisté z Kutnohorska mají od začátku roku nahlášeny do dnešního dne celkem 9 případů nelegálně posprejovaných stěn, kontejnerů, věcí a stromů. Z toho jsou ve třech případech známy pachatelé.

Vyšetřovatelé vyhodnocují i několik let staré malůvky, které pak případné podezřelé můžou usvědčit i z více činů.

V roce 2017 přijali 11 oznámení sprejerství, z toho ve třech případech byl znám pachatel. V roce 2016 bylo nahlášeno pět neobjasněných případů. V roce 2015 bylo nahlášeno 5 případů, z toho ve dvou případech pachatel stanul před soudem. V roce 2014 byly oznámeny tři dosud neobjasněné případy.

Věk pachatelů, kteří se věnují sprejerství, se převážně pohybuje od 17 let do 24 let. Sprejerství je již od začátku trestný čin, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Pachatelům za takové jednání hrozí mimo pokuty i rok vězení.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

5. října 2018

