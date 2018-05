Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poškrábal vozidlo

České Budějovice - Půjde před soud. (Hlasová schránka 974 221 116)

Policisté z obvodního oddělení v Suchém Vrbném řeší od počátku května případ poškození cizí věci. Případ jim oznámil muž z Českobudějovicka, který policistům uvedl, že v obci Srubec mu někdo poškodil zde zaparkovaný automobil značky Ford. Pachatel nalezeným kamenem udělal několik vrypů a škrábanců po celém obvodu vozidla a po střeše. Majiteli tak způsobil škodu ve výši 40 000 korun. Policistům se podařilo odhalit jeho totožnost. Jedná se o muže (60 let) z Českokrumlovska. Policisté případ prověřují ve zkrácném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

20. května 2018

vytisknout e-mailem Google+