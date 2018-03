Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poškození laku vozidel

Tábor – Vandalismus na táborském Sídlišti Nad Lužnicí. (Hlasová schránka 974 238 116)

Táborští policisté šetří od včerejšího dne hned dva případy poškození laku vozidel na největším táborském Sídlišti Nad Lužnicí. Ke skutkům došlo s největší pravděpodobností v době uplynulého víkendu. Na parkovišti v Havanské ulici pachatel ostrým předmětem poškodil lak na pravém zadním blatníku a pravých zadních dveří zde zaparkovaného osobního automobilu tovární značky Škoda Fabia, na parkovišti v Moskevské ulici pak pachatel vyryl hlubokou rýhu do laku levých předních i zadních dveří osobního vozu tovární značky Škoda Superb. Souhrnná hmotná škoda je odhadnuta na částku přes 5 000 korun.

Žádáme tímto každého, do by měl k objasnění uvedených skutků jakékoliv důvodné poznatky, aby je předal policistům na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře či telefonní lince 974 238 700. Zároveň apelujeme na každého, kdo by byl svědkem takovéhoto jednání, aby tuto informaci neprodleně předal policistům cestou linky číslo 158. Děkujeme.

22. března 2018

