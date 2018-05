Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Poškození cizí věci a výtržnictví

PLZEŇ – Pod vlivem alkoholu mladík poškodil kovovou tyčí dvě vozidla.

Borští policisté sdělili podezření 18letému muži z přečinů poškození cizí věci a výtržnictví, kterých se měl dopustit dne 3. března tohoto roku v půl páté ráno v Plzni v ulici U Radbuzy. Ve stejnou dobu a poblíž místa prováděli policisté běžnou hlídkovou činnost, při které zaregistrovali muže, který pomocí kovové tyče, dvakrát udeřil do zaparkovaného osobního vozidla. Po té co si vandal povšiml přijíždějící policejní hlídky, rozběhl se i s kovovou tyčí směrem k policistům. Následně však policisté dle zákona mladíkovi zabránili v dalším páchání protiprávního jednání a na místě ho zadrželi. Policejní hlídce se následně mladík na místě dobrovolně podrobil dechové zkoušce na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem, a to 2,09 promile. V bezprostřední blízkosti místa se nacházel i svědek události, který se policistům na místě přihlásil a označil ještě další poškozený vůz, který měl mladík poškodit. Svým jednáním podezřelý způsobil hmotnou škodu vyčíslenou na necelých 19 000 korun. V případě uznání viny mu hrozí v pravomocném rozhodnutí až dvouletý trest odnětí svobody.

prap. Veronika Hokrová

2. května 2018



