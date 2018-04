Pomozte při pátrání

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ – Volejte na linku 158.

Karlovarští kriminalisté pátrají po pohřešovaném 32letém muži z Karlových Varů, který je 182 - 185 cm vysoké střední postavy, má modré oči, krátké, rovné vlasy hnědé barvy a vousy na bradě.

Další informace k pohřešovanému muži naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena).

Pohřešovaný muž v ranních hodinách dne 23. dubna 2018 odjel z Karlových Varů osobním vozidlem zn. Hyundai Getz, černé barvy, RZ 3K0 5471, do svého zaměstnání v Nejdku, kam však nedorazil a do svého bydliště se do současné doby nevrátil.

V případě jakýchkoliv informací k této pohřešované osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

prap. Bc. Michal Žáček

25. 4. 2018

