Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pomozte policistům vypátrat pachatele

NYMBURSKO – Pět minut stačilo pachateli, aby z vozidla odcizil kabelku.

Poděbradští policisté šetří od včerejšího dne případ vloupání do vozidla značky Toyota Yaris. K tomu došlo ve Velkém Zboží v době od 8:40 do 8:45 hod. Majitelka zaparkovala před domem, vozidlo řádně uzamkla a na malou chvíli se vzdálila. Bohužel na zadním sedadle zanechala svou kabelku a ta zřejmě přilákala neznámého pachatele, který rozbil sklo levého zadního okna a kabelku odcizil. Osmapadesátiletá žena tak přišla o svou peněženku s doklady a platební kartou, mobilní telefon a o sluneční a dioptrické brýle. Škoda byla vyčíslena na více jak 19 tisíc korun.

Policisté se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po neznámém pachateli výše uvedeného skutku. Žádáme ty, kteří se včerejšího dne, tedy 27.3.2018 v době od 8:40 do 8:45hod pohybovali v ulici Nymburská ve Velkém Zboží a všimli si někoho či něčeho podezřelého, nechť kontaktuje L 158 nebo informace sdělí na tel. č. 724 323 475. Zároveň bychom ocenili záznamy z kamer řidičů projíždějících v blízké době výše uvedeným místem.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

28. března 2018

vytisknout e-mailem Google+